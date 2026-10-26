REEL ਨੇ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ' ਨੂੰ ਪਹੂੰਚਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਫਰਾਰ
ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ।
Published : October 26, 2026 at 10:47 AM IST
ਧੌਲਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਹਾਲਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਲਮ, ਪੂਜਾ ਉਰਫ਼ ਰੀਆ, 22, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰੇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਇਨਾਮ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ
ਨਿਹਾਲਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਨਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਉਰਫ਼ ਰੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੌਲਪੁਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 25 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਮੋਹਨ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਉਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਹਾਲਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 294/2023 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307, ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ੀ ਉਰਫ਼ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਯੁਵਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਰਾਜ, ਬੱਚਾ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੁਰਜਰ। ਪੂਜਾ ਉਰਫ਼ ਰੀਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੂਤ ਬਣਿਆ
ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਨਿਹਾਲਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।