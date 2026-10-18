NEET UG 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਸੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਰੀ, 1,077 MBBS ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਸੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1,077 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Published : October 18, 2026 at 11:49 AM IST
ਕੋਟਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ NEET UG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ, ਭਟਕਦੇ ਖਾਲੀ ਦੌਰ ਲਈ ਸੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,077 MBBS ਅਤੇ 265 BDS ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1,077 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,068 ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 758 ਜਨਰਲ MBBS ਅਤੇ 310 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 265 BDS ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 261 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 103 ਜਨਰਲ ਅਤੇ 158 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ
ਪਾਰਿਜਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਮੁੰਡਿਆਂ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਓਬੀਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਐਸਟੀ ਮੁੰਡਿਆਂ (ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ), ਐਸਟੀ ਕੁੜੀਆਂ (ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ), ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਮੁੰਡਿਆਂ (ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ MCC, NMC, ਜਾਂ DCI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ SMS ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
- 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਟ੍ਰੈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SMS, ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MCC ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ "ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ" ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ "ਸਟਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ" ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ "ਸਟਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ" ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
|ਕਾਲਜ
|ਕੈਟੇਗਰੀ
|ਸੀਟ
|ਜੀਐਮਸੀ ਕੋਟਾ
|ਜਨਰਲ ਮੁੰਡੇ
|1
|ਜੀਐਮਸੀ ਟਾਂਗ
|ਜਨਰਲ ਮੁੰਡੇ
|1
|ਜੀਐਮਸੀ ਜੈਸਲਮੇਰ
|ਓਬੀਸੀ ਮੁੰਡੇ
|1
|ਜੀਐਮਸੀ ਬਾਂਸਵਾੜਾ
|ਓਬੀਸੀ ਕੁੜੀਆਂ
|1
|ਜੀਐਮਸੀ ਜੈਸਲਮੇਰ
|ਐਸਸੀ ਮੁੰਡੇ
|1
|ਡਾ. ਐਸ.ਐਨ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋਧਪੁਰ
|ਜਨਰਲ ਮੁੰਡੇ
|1
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਅਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ
|ਕਾਲਜ
|ਕੈਟੇਗਰੀ
|ਸੀਟ
|ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
|ਜਨਰਲ
|758
|ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
|ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
|310
|ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ
|ਜਨਰਲ
|103
|ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ
|ਮੈਨੇਜਮੈਂट
|158