ਕੋਟਾ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ FIR, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੋਟਾ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ FIR, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਸੂਤੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 13, 2026 at 11:33 AM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਅਕਸਰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਲਟ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੱਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਮੂਸੀਬਤ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੁਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਚੰਦਰਸੇਲ ਨਦੀ ਮਾਮਲਾ
ਕੋਟਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ (ਟੇਰੀਟੋਰੀਅਲ) ਅਪੂਰਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਸੇਲ ਨਦੀ ਦੀ ਹੈੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਏ.ਐਚ. ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋਰਖੇੜਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਰਖੇੜਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਐਫ ਅਪੂਰਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੀਡੀਓ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'