ETV Bharat / bharat

ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਆਸਾਰਾਮ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਬਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਸੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

LIFE IMPRISONMENT FOR ASARAM
ਆਸਾਰਾਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਬਰੀ (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 27, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜੋਧਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਉਰਫ਼ ਆਸੁਮਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮੋਂਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

'ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਰੀ'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਸੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ

20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਆਸਾਰਾਮ, ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ, ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਮੇਨਾਰੀਆ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੀਸੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਚੰਦਰ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਆਸਾਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ

ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ

  • ਆਸਾਰਾਮ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2013 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
  • ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਮਥਾਨੀਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
  • ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਨੇੜੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
  • ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
  • 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
  • 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

TAGGED:

LIFE IMPRISONMENT ASARAM
ASARAM WILL HAVE TO SURRENDER
ਆਸਾਰਾਮ ਉਮਰਕੈਦ
ਆਸਾਰਾਮ
LIFE IMPRISONMENT FOR ASARAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.