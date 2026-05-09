ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ !

ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ !
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ AK-47 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
Published : May 9, 2026 at 3:21 PM IST
ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਟੀਆਰਐਫ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
AK-47 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AK-47 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਮੰਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ BSF ਚੌਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ATS ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ADG ATS, AGTF, ਅਤੇ ANTF ਦਿਨੇਸ਼ ਐਮਐਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ IG ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ
ਏਡੀਜੀ ਏਟੀਐਸ, ਏਜੀਟੀਐਫ, ਅਤੇ ਏਐਨਟੀਐਫ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਮਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਚਾਵਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਪੋਸਟਾਂ, ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਮਿਲੇ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਟੀਆਰਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕੇ-47 ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੈਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸ਼ੱਕੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।