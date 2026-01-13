ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਏਗਾ 374 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਏਗਾ 374 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
46 ਇੰਟਰਾ-ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ Waiting List ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 5:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 374 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਂਗਲ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮਕਰਵਿਲੱਕੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਥ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 69 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 69 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 374 ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬਿਹਤਰ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 36 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 33 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੋਲਮ ਅਤੇ ਕੋਟਾਯਮ (ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚਾਰਲਾਪੱਲੀ, ਨਰਸਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਨੰਦੇੜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ-ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ, ਮੈਸੂਰ-ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ, ਕੰਨੂਰ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ।
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ, ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ, ਸੇਂਗੋਟਾਈ, ਨਾਗਰਕੋਇਲ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਦਨੂਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 46 ਅੰਤਰ-ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 29 ਨਿਯਮਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਕਾਰਵਿਲੱਕੂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਲਈ 16 ਅਣਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਲਾਪੱਲੀ ਲਈ 14 ਅਣਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ
ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਿਸਟਮ (NTES), ਅਤੇ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਨੰਬਰ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਪੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ।
ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਿਕਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ATVM) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲ ਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 3% ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤੀ
ਵਧੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੀਟੀਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰਪੀਐਫ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ 24x7 ਵਾਰ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਪੇਜ
7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 16 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਰਲਾਪੱਲੀ ਵਿਖੇ 11 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਪੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਵਿਖੇ 10 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਪੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20481/20482 ਜੋਧਪੁਰ-ਤਿਰੂਚਿਆਪੱਲੀ-ਜੋਧਪੁਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਡੇਗਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਰੂਚਿਆਪੱਲੀ ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਮੇਲ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।