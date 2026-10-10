ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 10, 2026 at 4:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ।"
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 145(2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਸ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ₹1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।