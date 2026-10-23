ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ADVANCE FOG PLAN' ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, 250 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣਗੇ ਕੈਂਸਲ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਧੁੰਦ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 10:24 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਧੁੰਦ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ:
ਟ੍ਰੇਨ 12209 ਕਾਨਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ-ਕਾਠਗੋਦਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 12210 ਕਾਠਗੋਦਾਮ-ਕਾਨਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 12595 ਗੋਰਖਪੁਰ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ) 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 12596 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਗੋਰਖਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ) 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 22857 ਸੰਤਰਾਗਾਚੀ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ) 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 12 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 22858 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਸੰਤ੍ਰਾਗਾਚੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ) 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 12 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਾਉਣਾ
- ਟ੍ਰੇਨ 22405 ਭਾਗਲਪੁਰ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: 3 ਦਸੰਬਰ, 10, 17, 24, 31, 7 ਜਨਵਰੀ, 14, 21, 28, ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 11, 18, 25
- ਟ੍ਰੇਨ 22406 ਅਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: 2 ਦਸੰਬਰ, 9, 16, 23, 30, ਜਨਵਰੀ 6, 13, 20, 27, ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 10, 17, 24
- ਟ੍ਰੇਨ 12571 ਗੋਰਖਪੁਰ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: 16 ਦਸੰਬਰ, 20, 23, 27, 3 ਜਨਵਰੀ, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 31, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ - 03, 07, 10, 14
- ਟ੍ਰੇਨ 12572 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਗੋਰਖਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ - 17, 21, 24, 28, 31, ਜਨਵਰੀ - 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ - 01, 04, 08, 11, 15
- ਟ੍ਰੇਨ 15025 ਮਾਊ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ - 15, 22, 29, ਜਨਵਰੀ - 05, 12, 19, 26, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ - 02, 09
- ਟ੍ਰੇਨ 15026 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਮਾਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ - 18, 25, ਜਨਵਰੀ - 01, 08, 15, 22, 29, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ - 05 12
- ਟ੍ਰੇਨ 15083 ਛਪਰਾ-ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ- 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 31, ਜਨਵਰੀ- 01, 02, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ- 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13
-
- ਰੇਲਗੱਡੀ 15084 ਫਰੂਖਾਬਾਦ-ਛਪਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, ਜਨਵਰੀ 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 23, 243, 31, ਫਰਵਰੀ 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14
- ਟਰੇਨ 15074 ਟਨਕਪੁਰ-ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ 16, 23, 30, ਜਨਵਰੀ 6, 13, 20, 27, ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 10
- ਰੇਲਗੱਡੀ 15073 ਸਿੰਗਰੌਲੀ-ਟਨਕਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ - 17, 24, 31, ਜਨਵਰੀ - 07, 14, 21, 28, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ - 04, 11
- ਟ੍ਰੇਨ 15076 ਟਨਕਪੁਰ-ਸ਼ਕਤੀਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ - 15, 19, 22, 26, 29, ਜਨਵਰੀ - 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ - 02, 06, 09, 13
- ਟ੍ਰੇਨ 15075 ਸ਼ਕਤੀਨਗਰ-ਤਨਕਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਸੰਬਰ - 16, 20, 23, 27, 30, ਜਨਵਰੀ - 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 - 03, 07, 10 14
- ਟ੍ਰੇਨ 12988 ਅਜਮੇਰ-ਸਿਆਲਦਾਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਦਸੰਬਰ- 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; ਜਨਵਰੀ- 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; ਫਰਵਰੀ- 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27।
- ਟ੍ਰੇਨ 12987 ਸਿਆਲਦਾਹ-ਅਜਮੇਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ: ਦਸੰਬਰ- 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, ਜਨਵਰੀ- 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 - 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28
- ਟ੍ਰੇਨ 12505 ਕਾਮਾਖਿਆ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ: ਦਸੰਬਰ - 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, ਜਨਵਰੀ 2027 - 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 - 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
- ਟ੍ਰੇਨ 12506 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ-ਕਾਮਾਖਿਆ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ: ਦਸੰਬਰ - 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ਜਨਵਰੀ 2027 - 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ਫਰਵਰੀ – 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, ਅਤੇ 2 ਮਾਰਚ – ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
- ਟ੍ਰੇਨ 15483 ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ ਜੰਕਸ਼ਨ - ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸਿੱਕਮ ਮਹਾਨੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ: 02 ਦਸੰਬਰ, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30, ਜਨਵਰੀ 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
- ਟ੍ਰੇਨ 15484 ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ - ਅਲੀਪੁਰਦੁਆਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸਿੱਕਮ ਮਹਾਨੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ: 04 ਦਸੰਬਰ, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28, ਜਨਵਰੀ 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ– 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੱਦ
ਟ੍ਰੇਨ 12279 ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 12280 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੇਨ 12280 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ) 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਵੀਰਾੰਗਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।