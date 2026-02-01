ETV Bharat / bharat

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

RAILWAY BUDGET 2026
ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 6:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (1 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2,93,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,78,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ₹36,721.55 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹30,631.50 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਡਬਲਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹29,026 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹37,750 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਬਜਟ ₹4,600 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹4,284 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।

'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ'

2026-27 ਵਿੱਚ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਖਰਚ ₹52,108.73 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹50,007.77 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਲੀਜ਼ਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ₹28,157.13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹39,650 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ₹22,853 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹25,166.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਲਈ ₹800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਲਈ ₹8,225 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਦਲਾਅ'

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹11,971.82 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹12,120.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ₹967.31 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ₹488.28 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਪਲੱਸ ₹73,631.52 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹64,905.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ₹45,000 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ, ₹10,000 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

'ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ'

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡਨਕੁਨੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਵਿਕਾਸ ਕਨੈਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਟਿਕਾਊ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਨਕੁਨੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ, 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

