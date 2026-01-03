ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ, ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : January 3, 2026 at 5:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਘ ਮੇਲਾ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰੂਟ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਘ ਮੇਲਾ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਟਾਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰਗੰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਗੰਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ
ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਲਝਣ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਛੀਓਕੀ, ਨੈਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਗੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਸਹੀ ਯਾਤਰੀ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਭੀੜ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ:
- ਲਖਨਊ ਜਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ (ਬਨਾਰਸ) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਲਾਲ ਰੰਗ
- ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਨੀਲਾ ਰੰਗ
- ਮਾਨਿਕਪੁਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਪੀਲਾ ਰੰਗ
- ਕਾਨਪੁਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਹਰਾ ਰੰਗ
ਨੈਨੀ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ:
- ਕਾਨਪੁਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਹਰਾ ਰੰਗ
- ਝਾਂਸੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਨੀਲਾ ਰੰਗ
- ਸਤਨਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਲਾਲ ਰੰਗ
- ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਪੀਲਾ ਰੰਗ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਛੀਓਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ:
- ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਹਰਾ ਰੰਗ
- ਮਾਨਿਕਪੁਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ: ਲਾਲ ਰੰਗ
ਮੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਿਉਹਾਰ
ਮਾਘ ਮੇਲਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪੌਸ਼ ਪੂਰਨਿਮਾ (3 ਜਨਵਰੀ), ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ (15 ਜਨਵਰੀ), ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ (18 ਜਨਵਰੀ), ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ (23 ਜਨਵਰੀ), ਮਾਘੀ ਪੂਰਨਿਮਾ (1 ਫਰਵਰੀ) ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ (15 ਫਰਵਰੀ) ਹਨ।