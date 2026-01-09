ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ

ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : January 9, 2026 at 9:39 AM IST
ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲਾਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲਾਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ, ਡਾਇਵਰਟ ਅਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਬਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਰੇਲਵੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ-ਰੋਹਤਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਭ ਭਾਲੀ-ਲਾਹਲੀ-ਕਲਾਨੌਰ ਕਲਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲਾਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲਾਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੈਚ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ (ਮੂਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ):
- ਭਿਵਾਨੀ-ਰੋਹਤਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54016) 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (21 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਰੋਹਤਕ-ਭਿਵਾਨੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54013) 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (21 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਭਿਵਾਨੀ-ਰੋਹਤਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54018) 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (21 ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਰੋਹਤਕ-ਭਿਵਾਨੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54015) 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ (21 ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਭਿਵਾਨੀ-ਰੋਹਤਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54014) 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (21 ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਰੋਹਤਕ-ਹਾਂਸੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54011) 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (3 ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਹਾਂਸੀ-ਰੋਹਤਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54012) 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (3 ਯਾਤਰਾਵਾਂ) ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਹਿਸਾਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54424) 14 ਫਰਵਰੀ (1 ਯਾਤਰਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ।
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਿਸਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54423) 14 ਫਰਵਰੀ (1 ਯਾਤਰਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ-ਭਿਵਾਨੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54005) 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (21 ਯਾਤਰਾ) ਤੱਕ - ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਹਤਕ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸੇਵਾ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
- ਅਗਰਤਲਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14619), ਜੋ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ (ਤਿੰਨ ਯਾਤਰਾ) ਤੱਕ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਰੋਹਤਕ-ਝੱਜਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਜਾਖਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14731), ਜੋ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ (17 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਰੋਹਤਕ-ਦੋਭ ਭਾਲੀ-ਮਹਿਮ-ਹਾਂਸੀ-ਹਿਸਾਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14731), ਜੋ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (4 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟ: ਰੋਹਤਕ-ਜਾਖਲ-ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਜਾਖਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14732), ਜੋ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ (17 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟ: ਬਠਿੰਡਾ-ਹਿਸਾਰ-ਹਾਂਸੀ-ਮਹਿਮ-ਦੋਭਭਾਲੀ-ਰੋਹਤਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14732), ਜੋ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (4 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟ: ਬਠਿੰਡਾ-ਜਾਖਲ-ਰੋਹਤਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਖਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਹਿਸਾਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54424), ਜੋ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ (2 ਟ੍ਰਿਪ) ਤੱਕ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿਸਾਰ-ਹਾਂਸੀ-ਮਹਿਮ-ਦੋਭ ਭਾਲੀ-ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਹਿਸਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 54423), ਜੋ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ (1 ਟ੍ਰਿਪ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਹਤਕ-ਦੋਭ ਭਾਲੀ-ਮਹਿਮ-ਹਾਂਸੀ-ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਬੀਕਾਨੇਰ-ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14717), ਜੋ ਕਿ 28 ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2, 4, 6, 9, 11, 13 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ (9 ਟ੍ਰਿਪ) ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿਸਾਰ-ਹਾਂਸੀ-ਮਹਿਮ-ਦੋਭ ਭਾਲੀ-ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।
- ਹਰਿਦੁਆਰ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14718), ਜੋ ਕਿ 29, 31 ਜਨਵਰੀ, 3, 5, 7, 10, 12 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ (8 ਟ੍ਰਿਪ) ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਹਤਕ-ਦੋਭ ਭਾਲੀ-ਮਹਿਮ-ਹਾਂਸੀ-ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਮਹਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ।