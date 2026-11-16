ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ !

ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ !
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ ਬਰਾਮਦ, ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : November 16, 2026 at 6:52 PM IST
ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ/ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ: ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ- ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. (IED) ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਤਿਨ ਚੌਧਰੀ (IPS Nitin Chaudhary) ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਤਿਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 50 ਜੀ.ਬੀ. (50 GB) ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।"
10 ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਡੱਬੇ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਿਤਿਨ ਚੌਧਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਸ- ਪਾਸ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ ਮਿਲੇ।
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੀ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸ਼ੱਕੀ ਡੱਬੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ (Bomb Disposal Squad) ਅਤੇ FSL (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12-13 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਈਪੀਐਸ ਨਿਤਿਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਈਡੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਬਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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