ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ 'ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼', 'ਮੂਸ਼ਕ' ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ

ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ 'ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼', 'ਮੂਸ਼ਕ' ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਨਕਲ (ਮਾਡਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ 'ਮੂਸ਼ਕ' ਮੰਡਲੀ।
Published : September 25, 2026 at 3:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣੇਸ਼ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਮਲਾਡ (ਪੂਰਬ) ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਿਵਕ੍ਰਿਪਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼, ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਪੰਡਾਲ
ਕੋਂਕਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟਰੇਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਲਾਡ (ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਰੇਲਵੇ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ।
"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ; ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ (ਝੋਲੀ) ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਯੰਦਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।" - ਸੋਨੀ ਯਾਦਵ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ
ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਮੂਸ਼ਕ
ਮੂਸ਼ਕ ਕਿੰਗ (ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਮੂਸ਼ਕ) ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸ਼ਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।" - ਅਸ਼ੋਕ ਨਿਰਮਲ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ
ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼
ਇਸ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਜਾਵਟ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ।
"ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ-ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ; ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ-ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।" – ਪਾਇਲ ਪਟੇਲ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸ਼ਿਵਕ੍ਰਿਪਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ 'ਮੂਸ਼ਕਾਂ' ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।