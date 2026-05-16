ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ 'ਮਾਂ' ਨੇ ਬਚਾਈ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 10 ਡੱਬੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘ ਗਏ।
Published : May 16, 2026 at 10:34 AM IST
ਸਮਸਤੀਪੁਰ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਟੋਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕ ਫਸੇ ਗਏ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਕਾਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਟੋਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਫਸ ਗਏ।
ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ 10 ਡੱਬੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
"ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਐਸਕੇ ਝਾਅ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਟੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
"ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਟੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਕਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।