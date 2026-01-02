ETV Bharat / bharat

2027 ਤੱਕ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੇਗਾ।

FIRST BULLET TRAIN OF INDIA
2027 ਤੱਕ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦੌੜੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ (ETV Bharat Creative with input from IANS,ANI AND L&T)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 2, 2026 at 5:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 15 ਅਗਸਤ, 2027 ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

'2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਨਾ'

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗ 5 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਸੁਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ'

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 2027 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਲੀਮੋਰਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵਾਪੀ ਤੋਂ ਸੂਰਤ, ਫਿਰ ਵਾਪੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਠਾਣੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਡਕਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਪਾਨ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ।

'ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲੱਭੀ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ-ਸਲੈਬ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਲੈਬ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ 12 ਸਟੇਸ਼ਨ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਵਿਰਾਰ ਅਤੇ ਬੋਈਸਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪੀ, ਬਿਲੀਮੋਰਾ, ਸੂਰਤ, ਭਰੂਚ, ਵਡੋਦਰਾ, ਆਨੰਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੀਕੇਸੀ (ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰੰਗ
1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਰ ਅਤੇ ਬੋਈਸਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਬੀਕੇਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ
508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 6.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਤਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 6.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 350-ਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।
ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ-ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਸੁਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਖੰਭਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਧੁਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ'
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਇਡਕਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

'ਸ਼ੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਿੰਕਾਨਸੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਕੰਕਰੀਟ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੈਨਲ ਰੇਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਧੁਨੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

TAGGED:

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ
ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ
BULLET TRAIN ON TRACKS BY 2027
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ
FIRST BULLET TRAIN OF INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.