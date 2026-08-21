ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ 800 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰੇਲਵੇ 2030 ਤੱਕ 800 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਏਗਾ; ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 34% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ।
Published : August 21, 2026 at 8:16 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 34% ਵਾਧਾ
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 29.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 39.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ-ਮੰਗਲੁਰੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹540.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹803 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ' ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ' ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਲੀਪਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਗਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।