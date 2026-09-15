ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਟੀਚਾ
ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਅਨਵਾਇਰਡ ਟਰਨਆਉਟ" ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 15, 2026 at 8:36 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਰੂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਰੀ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਰੂਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਕ (ਡੱਬੇ) ਅਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ (ਰੇਲ ਇੰਜਣ) ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਕ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਰਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਚੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਰਡ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਲੇਆਉਟ, ਬਿੰਦੂਆਂ, ਟਰਨਆਉਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਹੋਵੇ।
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਆਉਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਸ਼ੰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ "ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ" ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੰਟ ਸਿਗਨਲ "ਬੰਦ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਅਣਵਾਇਰਡ ਟਰਨਆਉਟ" ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯਾਰਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਯਾਰਡ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਤੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।"