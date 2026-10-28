ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 28, 2026 at 1:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਫਟ ਗਿਆ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਰਾਤ ਭਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ, ਧੂੰਏਂ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ/ਬੈਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵਿਸਫੋਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, SER (ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ) 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਸਟਾਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦਮੁੰਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਰਨਵੇਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ, ਅੱਗ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਧੂੰਆਂ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਤ ਭਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਾਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ। ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਓਵਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ, ਸਿਰਹਾਣੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।