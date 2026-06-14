ETV Bharat / bharat

ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ, ਭੱਖਿਆ ਦਾਨ ਗਬਨ ਵਿਵਾਦ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਗਬਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Raid on Ayodhya Ram Mandir
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅਯੁੱਧਿਆ: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਨਾਪੁਰ ਫਗੌਲੀ ਮਾਜਰਾ, ਰੁਦੌਲੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਾ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ
AYODHYA RAM MANDIR DONATIONS THEFT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.