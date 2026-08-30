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ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ Gen Z ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ "ਛਤਰਾਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

Rahul Gandhi
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2026 at 12:36 PM IST

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ਇੰਦੌਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਕੇ.ਬੀ. ਬਾਈਜੂ, ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ, ਟੂਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ "ਸਕੂਲਜ਼ ਈਕੋ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ

ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿੰਟੂ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਅਚਾਨਕ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ

ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
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