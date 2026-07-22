ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਹਾ- 'ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਪੀਐੱਮ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "It's not just that the system is rigged, it's that the system is unaffordable. This is a statistic that every youngster knows, but somehow the Government of India doesn't. One exam costs the families who take this… pic.twitter.com/ddWkwm0xGe— ANI (@ANI) July 22, 2026
'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ'
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਮਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਹਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ-
- ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 100% ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਸੱਜਣ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।"- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " they (students) have some demands-— ANI (@ANI) July 22, 2026
1. the first demand completely legitimate demand is that dharmendra pradhan, who has failed as an education minister who is known to be corrupt, should be relieved of his… pic.twitter.com/a4cJlJ3BVq
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ...
- ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਇਹ ਮੁੱਦਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ - ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੀਕ।
- ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਵਾਰ, ਦਸ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ।"- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
'ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ'
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " how i was treated is an irrelevant issue to me. i don't care. treat me five times worse, i don't care. the focus has to be on what is done to the students. the focus has to be on the education system, on paper… pic.twitter.com/J4ivkOZwaP— ANI (@ANI) July 22, 2026
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ - ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਉੱਦਮਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀ, ਏਆਈ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?"