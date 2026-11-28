'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 850 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮਲਾ
30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
Published : November 28, 2026 at 10:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ "ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
'ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ'
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 850 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਣ ਲਈ "ਖਾਲੀ ਕੈਨਵਸ" ਦੇਣਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Our alliance members who are with us, they are all aligned with us 100%. There are some people who are not aligned with us. This is for them to understand: the issue is about 850...The message to everybody who believes in Indian democracy, whether they are on our side or on anybody else's side, including NDA partners, is that what is happening here is the death of Indian democracy... I am saying this to Jagan, I am saying this to Chandrababu Naidu ji, and I am saying this to their partners: Indian democracy is being murdered; please wake up."— ANI (@ANI) November 28, 2026
'ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ 850 ਸੀਟਾਂ ਹਨ'
ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ 850 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "They have captured the EVM. They've captured the voting process. Now they want to destroy the entire constituency structure. We are not going to allow the BJP to convert this country into a dictatorship. It is not going to happen. The 2024 election was a fake election. Narendra Modi is a fake, illegal PM... We, the youth of the country and Gen Z, have cornered the BJP on the issue of vote chori. We closed their path and shut that door; now they have come up with a new plan and are trying to open a new route."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਅਡਾਨੀ, ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ SC/ST ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿਜ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
Delhi: Displaying a comparison chart, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "On seats, they want 850, while we say maintain the current seats; they say use the 2011 Census, while we say no, social justice requires and the law requires that we use the latest census, using 2027 caste census data...We want a bipartisan Delimitation Commission. They want women's reservation at 850, and we say at 543, with a sub-quota for OBCs."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ:
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਬ-ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (132ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 815 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 35 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 2051 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।