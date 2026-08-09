ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੈ।"
Published : August 9, 2026 at 6:37 AM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There are 40 crore energetic young people like you in this country; this is the nation's strength. People talk about China, America, and Russia, but all of them pale in comparison to the youth of… pic.twitter.com/q9Oy9FGLbB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 40 ਕਰੋੜ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ AI ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: AI ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। AI ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।"
मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था। मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है। ये शहर Knowledge का सेंटर हुआ करता था।— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
Allahabad University was once one of the best universities in the country.
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 प्रयागराज, यूपी
#ChhatronKiGoonj pic.twitter.com/5mA4olJqq7
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ: ਹਰ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ, ਅਡਾਨੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਿੰਕਿਟ ਜਾਂ ਉਬਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।"
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"
Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, " ai is being discussed everywhere in the media, and everyone is talking about it. but i want to make one thing very clear, and you should understand this: ai has no meaning without your data. ai is built based on your… pic.twitter.com/uiooKaOhbA— IANS (@ians_india) August 8, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਮਰੌਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸਵਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ "ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਟੜਾ, ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਸ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਪੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।