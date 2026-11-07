"ਮੋਦੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ E20 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ।
Published : November 7, 2026 at 4:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਣ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "E20 ਨੇ 420... ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। 14 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, IOCL ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 31.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੇਨੌਲ ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL), ਨਯਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਟੈਂਕ ਈਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।