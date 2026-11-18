"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਬਲਗ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ'", ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਬਲਗ"
ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਬਲਗ ਹਨ, ਭਾਰਤ- ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ' ਹਨ।"
Delhi: BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia says, "Today's press conference is being held with a heavy heart and a sense of distress. During his foreign visit to Columbia University in the United States, Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition, has once again made baseless statements, made false claims without facts and said things that appear to be part of a conspiracy to defame India, something he is known for. His statements have left every Indian feeling ashamed of such an anti-India Leader of the Opposition..."— IANS (@ians_india) November 18, 2026
ਰਾਹੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Columbia University) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿੱਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (Unemployment) ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ (Manufacturing Base) ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Education System) ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Make in India) ਅਤੇ 'ਸਟਾਰਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' (Startup India) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi remarks about the Indian economy at Columbia University, BJP national spokesperson Gaurav Bhatia says, "...Rahul Gandhi is immature, anti-India, and the 'Mir Jafar' of India. "Today, every Indian feels ashamed by the baseless, false, and anti-India statements made by Rahul Gandhi on foreign soil to defame the country. Under PM Narendra Modi's leadership, India has touched new heights over the past 12 years in democracy, economy, youth empowerment, and global standing... Rahul Gandhi is immature, anti-India, and the 'Mir Jafar' of India. Ahead of every Parliament session, he travels abroad; is it to take guidance from his foreign masters?"— ANI (@ANI) November 18, 2026
ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ , ਅਰਥ- ਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।" ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? "
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