ETV Bharat / bharat

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਿਆ ਹਰਜਾਨਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਕਰਨੇ ਪਏ।

Rahul Gandhi gets punishment
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਚਮੜੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਚਮੜੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 10 ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਕੀਤੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਖੀ ਸਚਿਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ 71 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੋਗੇ।"

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਚਮੜੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਚਮੜੀ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ 3:55 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ

ਪਚਮੜੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਚਿਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਕੀਤੇ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਭਿਨਵ ਬਰੋਲੀਆ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਨਵ ਬਰੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ,"। ਸਚਿਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।

SSA ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 2028 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

TAGGED:

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ
RAHUL GANDHI VISIT PACHMARHI
PACHMARHI NEWS
RAHUL GANDHI UNIQUE PUNISHMENT
PACHMARHI CONGRESS TRAINING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.