ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (ANI)
November 5, 2025 at 3:03 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 101% ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

10 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 22 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਬੂਥ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ "ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ "ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ" ਸੁੱਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ" ਸੀ।

"ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ" ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ "ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ... ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ... ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ..." ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ... ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
