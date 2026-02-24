ETV Bharat / bharat

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਰੱਦ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

Rahul Gandhi challenges Modi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 24, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
ਭੋਪਾਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ; ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਪਸਟਾਈਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਐਪਸਟੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਐਪਸਟੀਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ, ਸੁਨੇਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ।"

ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੌਦਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਡਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿੱਤਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੋਇਆ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ, ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੌਦਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਡਕਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।"

