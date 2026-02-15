ETV Bharat / bharat

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ "ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 9:14 PM IST

4 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

DDG ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

DDG (ਡਿਸਟਿਲਰ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ GM (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ) ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ GM ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖੁਆਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

GM ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ GM ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ?

"ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਾਂ" ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ "ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਾਂ" ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?

"ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਹ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ GM ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ, MSP, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ GM ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, MSP ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ?

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:"18% ਟੈਰਿਫ ਬਨਾਮ 0% - ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਮਾਹਰ ਝੂਠੇ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 0% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਤੇ 18% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 'ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।' ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ - ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 'ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੀਡੀਜੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ, ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।

