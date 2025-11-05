ETV Bharat / bharat

ਰਾਹੁਲ ਦੇ 'ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ' ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ! ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ

Rahul Gandhi Vote Chori Story: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

Rahul Gandhi Vote Chori Story
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (Congress Social Media)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2025 at 7:07 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ "H Files" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਈਲਾਂ"। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।"

'25 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕੁੜੀ ਮੈਥੀਅਸ ਫੇਰੇਰੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ 22 ਵੋਟਾਂ ਹਨ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12.5% ​​ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 521,619 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗਲਤ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੇ 93,174 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 19,26,351 ਥੋਕ ਵੋਟਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ "ਨਿਰਆਧਾਰ"

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ "ਨਿਰਆਧਾਰ" ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ?" ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਬੀਐਲਏ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਰੁੱਧ "ਜ਼ੀਰੋ ਅਪੀਲ" ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ।"

"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੰਟਾ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਘੁੰਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰ, ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।"

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।" ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ... ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 14 ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਹੁਣ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਚੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ... ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ?"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 10 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 22 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਥੀਅਸ ਫੇਰੇਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।"

ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 12.5% ​​ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ! ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ - 5,21,619 ਅਵੈਧ ਪਤਾ - 93,174 ਥੋਕ ਵੋਟਰ - 19,26,351 ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵੇਰਵੇ।"

ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਲਈ 22 ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਦੀਆਂ 100 ਫੋਟੋਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਲਈ 223 ਵੋਟਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 122,000 ਜਾਅਲੀ ਫੋਟੋਆਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 501 ਵੋਟਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ

  • ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ: 521,619
  • ਗਲਤ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ: 93,174
  • ਥੋਕ ਵੋਟਰ: 1,926,351
  • ਕੁੱਲ: 2,541,144 ਵੋਟ ਗਲਤੀਆਂ
  • ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ - 20 ਮਿਲੀਅਨ
  • ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੱਠਵਾਂ ਵੋਟਰ ਨਕਲੀ ਹੈ!

ਮੁੱਖ ਖੁਲਾਸੇ

  • ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 10 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ 100 ਵੋਟਾਂ
  • ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ 223 ਵੋਟਾਂ
  • 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ
  • ਨਕਲੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਨਤੀਜਾ: ਇਹ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 22,779 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ।

