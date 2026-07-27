ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ? ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ RAF ਦੁਆਰਾ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 5:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖਿੰਡ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਰਏਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਏਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੈਲੇਟ ਗੋਲੀ ਵਿਵਾਦ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਵ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰੋਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਘੱਟ ਘਾਤਕ' ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਆਰਏਐਫ ਅੱਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਆਰਏਐਫ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਘਾਤਕ ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਲਾਂਚਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਟਨ, ਸਟਨ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RAF ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਾਅ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs), ਬਲ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਗੋਲੀਆਂ (ਗੋਲੀਆਂ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ-ਘਾਤਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਧਾਤ ਦੇ ਪੈਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਖਿਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ-ਘਾਤਕ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ
ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ
2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੈਲੇਟ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਏ।