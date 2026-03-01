ETV Bharat / bharat

ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।

IRAN ATTACKS QATAR
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (Etv Bharat)
Published : March 1, 2026 at 8:19 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਰੋਹਤਕ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਝਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਤਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਲਰਟ

ਮਾਇਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ (Etv Bharat)

7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ

ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਰੇਂਦਰ

ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਰੇਂਦਰ

ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ

ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।

