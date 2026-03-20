ਕਤਰ ਦੀ LNG ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ?

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 47% ਗੈਸ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਤਰ ਦੀ LNG ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਤਰ ਦੀ LNG ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 11:04 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਤਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ LNG ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸਾਦ ਸ਼ੇਰੀਦਾ ਅਲ-ਕਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ LNG ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੋਰਸ ਮੈਜਿਊਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਐਨਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 27.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਮਐਮਟੀ) ਐਲਐਨਜੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਰ ਨੇ 11.30 ਐਮਐਮਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 6.40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਐਲਐਨਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੈਸ ਸਪਲਾਇਰ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੈਸ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਜਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਅਲ-ਕਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਐਨਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਲਐਨਜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਲ ਜੀਟੀਐਲ (ਗੈਸ-ਟੂ-ਲਿਕੁਇਡਜ਼) ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਾਫ਼-ਬਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਫਿਨ ਅਤੇ ਮੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਲ ਜੀਟੀਐਲ 'ਤੇ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਫਲਾਈਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

