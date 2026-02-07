MP ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ,ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਹੰਗਾਮਾ,31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : February 7, 2026 at 10:10 AM IST
ਪਟਨਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬੁੱਧ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ:
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮੰਡੀਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸ਼ਹਿਰ) ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
#WATCH | Bihar: Police reached independent MP Pappu Yadav's residence in Patna to arrest him in connection with an old case.— ANI (@ANI) February 6, 2026
Patna SP City Bhanu Pratap Singh says, " this is a 1995 case which was under the old ipc, now replaced by the bns (bharatiya nyaya sanhita), involving… pic.twitter.com/cQYV3i90rz
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ:
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ:
ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NEET ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ।
"ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।" - ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਪੂਰਨੀਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
1995 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?:
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 1995 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਰਦਾਨੀਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 552/1995 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਨੋਦ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ (ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 419, 420, 468, 448, 506, ਅਤੇ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
#WATCH | Patna, Bihar | Independent MP Pappu Yadav says, " ... i am not well... i don't know what will happen with me..." https://t.co/NfhVlI0fI4 pic.twitter.com/MIpnQL7HPg— ANI (@ANI) February 6, 2026
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ:
ਮਾਮਲਾ ਪਟਨਾ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ:
ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟਨਾ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈਐਮਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:
ਪਟਨਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1995 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ।
"ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1995 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 468, 448, 506, ਅਤੇ 120ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਨਾ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ?:
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Bihar | Patna police brought Independent MP Pappu Yadav to IGIMS Hospital for medical examination pic.twitter.com/N6M02mQy9S— ANI (@ANI) February 6, 2026
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ:
ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ