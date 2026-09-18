ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ iPhone 18 Pro Max ; ਤੜਕਸਾਰ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ Apple Store
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਖਰੀਦਿਆ।
Published : September 18, 2026 at 6:13 PM IST
PUNJAB YOUNG MAN BUY IPHONE 18 : ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਡੀਐਲਐਫ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਫੋਨ 18 ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਫੋਨ 18 ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
#WATCH | Noida, UP: A buyer says, "I bought two iPhone 18 Pro Max. I came from Punjab and have been standing in the queue since 6 AM. Mine was the very first booking; I am the first one who has got the phone..." https://t.co/ZfhLUMhw5i pic.twitter.com/rVR3U5CNZI— ANI (@ANI) September 18, 2026
"ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਮੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ।" - ਨੌਜਵਾਨ
ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੱਸ ਦਈਂਏ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,64,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 1,79,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਕਾਲੇ, ਚਾਂਦੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਬਰਗੰਡੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੇ ਫੀਚਰਸ
iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max iOS 27 ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। iPhone 18 Pro ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਫੋਨ Super Retina XDR OLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। ProMotion ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ Always-On ਮੋਡ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ A20 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ
ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 48MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 48MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 18MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਲਾਈਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18 Pro 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ Pro Max 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
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