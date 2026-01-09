ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ "ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ" ਦਾ ਕਮਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ; ਜਾਣੋ ਖੂਬੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਾਅਨ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
Published : January 9, 2026 at 1:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਾਅਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਮਾਲ
ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲਾਅਨ ਮੂਵਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਅਨ 'ਤੇ ਅੱਖਰ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ।"
ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ
ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਰੋਬੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪ੍ਰੋ. ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁਖੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂ ਵਿਗ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"