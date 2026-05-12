ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 12, 2026 at 12:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ "ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ" ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ? ਕੀ ਸੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?'
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ'
ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4,131 ਵਿਧਾਇਕ, 425 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਸੀ, ਲਗਭਗ 788 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਗਤ ਭਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਸੋਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੋਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੋਨਾ
ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ"
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?