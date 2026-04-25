ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਮਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 25, 2026 at 7:08 PM IST
ਕੁੱਲੂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਮਣੀਕਰਨ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਕੁੱਲੂ ਐਸਪੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ (ਉਰਫ਼ ਸਾਗਰ), ਸਿਕੰਦਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਣੀਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੁੱਲੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਬਰਸ਼ੇਨੀ ਤੋਂ ਮਣੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ; ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਅਤੇ 3(5) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਮਦਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਣੀਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਮਣੀਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"