ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੇਨਸੋ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਪਰੇਟਰ ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ।
Published : August 2, 2026 at 4:07 PM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ): ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਨਸੋ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 36 ਸਾਲਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਪਰੇਟਰ ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਰਨ, ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਾਮਸੇਵਕ ਯਾਦਵ, ਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੰਜੀਵ
ਸੰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੇਨਸੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀਡੀਆਰ), ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"