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ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਾਲਗ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਰਭਰ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲਗ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 4.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 3:30 PM IST

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ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ₹4.70 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਟੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹12.06 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਯਾਨੀ 11,500 ਰੁਪਏ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਤਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਗ ਸਨ, ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ₹48,400 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹16,76,448 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹12,06,028 ਨਾਲੋਂ ₹4,70,420 ਵੱਧ ਹੈ।

7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਸਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

MOTOR ACCIDENT COMPENSATION
PUNJAB HARYANA HC VERDICT
MOTOR VEHICLE ACT COMPENSATION
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

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