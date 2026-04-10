ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪੱਥਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 10, 2026 at 3:47 PM IST

ਹਮੀਰਪੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਵਤਸਿਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ:

ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:15 ਵਜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੱਟਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੀ (40 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।

ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ:

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਟਲ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।

"ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਸੁਭਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ, ਹਮੀਰਪੁਰ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:

ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕਲਪੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਗਾਏ।

