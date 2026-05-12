ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤੇ 3 ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਢੇਰ
ਗਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Published : May 12, 2026 at 11:23 AM IST
ਗਯਾ/ਬਿਹਾਰ: ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂਪੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 42 ਸਾਲਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਾਚੱਟੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਤਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਐਸ-2 ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 2:42 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ।
दिनांक 11.05.2025 थाना अलीनगर क्षेत्र अन्तर्गत जीवक हॉस्पिटल में गोली लगने से लक्ष्मीना देवी पत्नी विदेशी राम निवासी बरहरा बढ़उना थाना भभुआ जिला भभुआ(बिहार) उम्र लगभग 56 वर्ष के मृत्यु के सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आकाश पटेल का वक्तव्य pic.twitter.com/QKt4XyxJS1— Chandauli Police (@chandaulipolice) May 11, 2026
ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨੈਮਿਸ਼ਾਰਣਿਆ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਤਲ
ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 34 ਸਾਲਾ ਮੰਗਰੂ ਦੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀਡੀਯੂ-ਤਾਡੀਘਾਟ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗਯਾਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 42 ਸਾਲਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ । ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਦੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼, ਲਕਸ਼ਮੀਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਦੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੈਭਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚੰਦੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਆਰਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਜੀਆਰਪੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਲੀਨਗਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇੱਕ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ 28 ਕਾਰਤੂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਲਈ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" -ਆਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ, ਐਸਪੀ, ਚੰਦੌਰੀ, ਯੂਪੀ
ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।