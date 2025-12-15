ETV Bharat / bharat

ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਦੇਸੀ ਰਾਕੇਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਦੇਸੀ ਰਾਕੇਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਕਤ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 15, 2025 at 8:00 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 9:45 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ 2026 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਕੇਟ

500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, PEC (ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ) ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਰਾਕੇਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਫਲ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਕੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਕੇਟ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਾਕੇਟ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।

PEC ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ

ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PEC ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਕੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਪੇਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ₹3,000 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਕੇਟ

ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ₹3,000 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਗਭਗ 95% ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ PDR ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ PEC ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ"

ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਚਓਡੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ PEC ਰਾਕੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਠੋਸ ਰਾਕੇਟ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 95% ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਪੀਈਸੀ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭੀੜ ਫੰਡਿੰਗ ਅਪੀਲ

ਡਾ. ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ https://www.linkedin.com/company/team-aarambh/ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਸਟੀਕ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।"

ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਹੁਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਕੇਟ ਮੋਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।"

ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਤਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਸਤਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਰਾਕੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ

ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

