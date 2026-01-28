ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ: ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ: ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ, ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : January 28, 2026 at 2:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਵਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿੱਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ 'ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 28, 2026
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ 'ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਵਾਰ
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੁਲਾਈ, 1969 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਲਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਰਾਓ ਪਵਾਰ, ਮੁੰਬਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕਮਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1982 ਤੱਕ, ਪਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ-
|ਵਿਭਾਗ
|ਅਹੁਦਾ
|ਕਾਰਜਕਾਲ
|ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ
|ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
|ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1992
|ਜਲ,ਆਪੂਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ
|ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
|ਨਵੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 1993
|ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ
|ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
|ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2004
|ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ
|ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
|ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2004
|ਜਸ ਸਰੋਤ
|ਮੰਤਰੀ
|ਨਵੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2010
|ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ
|ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
|ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2014
2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ
2019 ਵਿੱਚ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚਾਚਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ-ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 41 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਦਮਸਿੰਘ ਬਾਜੀਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੈ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ, ਜੈ ਪਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਥ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।