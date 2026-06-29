ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
Published : June 29, 2026 at 3:07 PM IST
ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਸਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੀਮਰਾਓ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਾਂਬਲੇ (65) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭੋਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਨਾਸਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀਮਰਾਓ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਾਂਬਲੇ (65) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸ.ਆਰ. ਸਾਲੁੰਖੇ ਨੇ ਕਾਂਬਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
Nasrapur Minor Girl Rape and Murder Case | A special court in Pune awarded death penalty to a 65 year old man, Bhimrao Kambale for raping and murdering a Pune based 3-year-old girl in Nasrapur village of Pune district. The incident took place on May 1, 2026 and the whole case was… pic.twitter.com/m1EejlhDqG— ANI (@ANI) June 29, 2026
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਨਸਰਪੁਰ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ੀ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਾਂਬਲੇ (65) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 1,100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
125 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 125 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਸਰਪੁਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ।