ਘੜੀ, 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਮਾਲ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1974 ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 51 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

pune court
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
Published : January 5, 2026 at 8:16 AM IST

ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 51 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1974 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਘੜੀ, 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। 51 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

1974 ਵਿੱਚ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਬੰਡਗਾਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹੂ ਜਾਧਵ, ਮੁਕੁੰਦ ਕੇਰਬਾ ਵਾਘਮਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਰਾਮ ਤੁਕਾਰਾਮ ਕਾਲੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹੂ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਮੁਕੁੰਦ ਕੇਰਬਾ ਵਾਘਮਾਰੇ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1975 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਰਾਮ ਕਾਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਰਿਹਾ।

51 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਐਨ.ਜੇ. ਚਵਾਨ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਾਰਾਮ ਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਰਾਮ ਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

