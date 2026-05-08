ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਰਕ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਸੌਮੇਨ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

Bengal Mamata Govt Change
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 8, 2026 at 11:24 AM IST

ਆਸਨਸੋਲ/ਦੁਰਗਾਪੁਰ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ - ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਨ, ਅਧਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ETV Bharat)

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇਨੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ!

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਗਮ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 43 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ETV Bharat)

ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।"

ਆਸਨਸੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਸਨਸੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿਧਾਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"

ਆਸਨਸੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਨਸੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਨਸੋਲ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਛੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ" 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਾਬਾਨੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਨੂਰੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਡਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।" "ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਬੰਗਾਲ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
