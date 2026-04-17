'ਜੇ ਚਾਣਕਯ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ...', ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਤੰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ (FILE/ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 17, 2026 at 8:22 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ"

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

"ਚਾਣਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ"

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਚਾਣਕਿਆ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।"

"ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਧ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ​​ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2010 ਵਿੱਚ, ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।"

