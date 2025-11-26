ETV Bharat / bharat

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ CM ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ।

CM CHANGE IN KARNATAKA
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (X/ @PriyankKharge)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 26, 2025 at 8:52 PM IST

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਈਓ (ਗਿਆਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਆਰਥਿਕ, ਓਪਨ-ਸੋਰਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ (ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।"

ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਏਆਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ... ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਲਝਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਅਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿੱਚ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ (ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ) ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ (ਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

