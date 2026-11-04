ਖਰਾਬ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਚਮੜਾ, ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਵਸਈ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਿਨਮਯ ਜਗਤਾਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 4, 2026 at 11:41 AM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਸਈ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਮੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਗ, ਪਰਸ, ਬਟੂਏ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੈਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੀਤੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਟਮਾਟਰ, ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਬਾਇਓ ਲੈਦਰ' ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਤੋਂ 5 ਟਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮਦਨਪੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਮੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ'
'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।" ਅੱਜ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੀਤੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਮਾਟਰ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਫਿਲਰ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਮੜਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਅੰਬ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।